Nelle settantacinque edizioni precedenti non erano mai arrivate così tante candidature per il Premio Strega. Nell'edizione 2023 infatti, sono giunte alla giuria del prestigioso premio letterario 80 libri, a differenza dello scorso anno quando furono 74. La proclamazione della cinquina finalista è prevista per il 7 giugno, mentre il 6 luglio si annuncerà il vincitore