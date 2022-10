Nasce Premio Strega Poesia, vincitore prima edizione a ottobre 2023

Il Premio verrà assegnato annualmente a un libro di poesia scritto in lingua italiana, pubblicato in prima edizione tra il 1° marzo dell'anno precedente e il 28 febbraio dell'anno in corso

Torna in auge la scrittura in versi. Nasce il Premio Strega Poesia, nuovo riconoscimento nazionale legato al più prestigioso premio letterario italiano, il Premio Strega, ideato nel 1946 da Maria e Goffredo Bellonci e da Guido Alberti. Dopo Strega Europeo, Strega Giovani e Strega Ragazze e Ragazzi arriva Strega Poesia per accendere i riflettori sui tanti autori italiani che scrivono in versi.