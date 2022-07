Premio Strega, vince "Spatriati" di Mario Desiati

Mario Desiati è il vincitore di quest'anno del Premio Strega. Un'edizione che resterà nella storia del più ambito riconoscimento letterario italiano per essere stata la prima con 7 autori in finale.

Il suo ultimo romanzo, "Spatriati", pubblicato da Einaudi, ha ottenuto 166 voti, superando Claudio Piersanti con 90 voti e Alessandra Carati con 83 voti, in un'edizione che per la prima volta ha visto arrivare in finale 7 scrittori.

Classe 1977, Desiati era considerato il favorito e aveva peraltro ottenuto il numero maggiore di voti nella prima votazione di giugno. Lo scrittore aveva parlato del suo romanzo e della sua esperienza di editor e di scrittore in una delle puntate di Incipit, la nostra rubrica di libri.