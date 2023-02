Meteo, ultime piogge al Sud e forte rialzo delle temperature

Cronaca

Tre eventi meteorologici estremi in un solo giorno mandano la Sicilia sott'acqua per effetto di violenti temporali e bufere di vento che hanno colpito città e campagne. Particolarmente avversa la situazione sulla Sicilia nord orientale con Siracusa che conta i danni maggiori

Situazione difficile a Siracusa a causa di una forte e prolungata ondata di maltempo. Le squadre della Protezione civile comunale e le pattuglie della Polizia municipale hanno lavorato ininterrottamente tutta la notte e continuano ad operare per fare fronte alle conseguenze del nubifragio che per 48 ore si è abbattuto sulla città di Siracusa

Decine le persone sfollate e condotte in palestre e presso l'assessorato alle Politiche sociali da dove vengono poi smistate in altre strutture. Le situazioni peggiori, a causa degli allagamenti, si sono registrate nelle zone di Spinagallo e Mottava dove i volontari hanno portato in salvo famiglie che hanno abbandonato le abitazioni o singole persone bloccate in auto mentre tentavano di raggiungere le proprie case o i posti di lavoro