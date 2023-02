2/7

Decine le persone sfollate e condotte in palestre e presso l'assessorato alle Politiche sociali da dove vengono poi smistate in altre strutture. Le situazioni peggiori, a causa degli allagamenti, si sono registrate nelle zone di Spinagallo e Mottava dove i volontari hanno portato in salvo famiglie che hanno abbandonato le abitazioni o singole persone bloccate in auto mentre tentavano di raggiungere le proprie case o i posti di lavoro

Maltempo Sicilia, 450 interventi dei vigili del fuoco in 24 ore. VIDEO