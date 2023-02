Neve a Rimini, Italia in Miniatura diventa un paesaggio da cartolina

1/10 ©Ansa

La nevicata del 9 febbraio su Rimini e altre località della riviera romagnola ha ricoperto di un mantello bianco anche il parco a tema "Italia in Miniatura". Gli abbondanti fiocchi hanno trasformato Minitalia in un paesaggio da cartolina, portando la neve anche su monumenti che nella realtà non sono mai stati così imbiancati

