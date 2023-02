Ondata di gelo in Grecia. Una spolverata di neve ha imbiancato l'Acropoli e altri monumenti antichi di Atene. Anche nei prossimi giorni le temperature minime si spingeranno abbondantemente sotto lo zero

Le raccomandazioni

approfondimento

Previsioni Italia: settimana di freddo, gelo e neve fino al mare

L’autorità municipale di Atene ha deciso di chiudere le scuole e ha consigliato i cittadini di non lasciare le case se non per motivi strettamente necessari. Sospese anche le attività parlamentari. Anche nei prossimi giorni le temperature minime si spingeranno abbondantemente sotto lo zero