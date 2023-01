Giappone, nevicata da record ricopre i templi di Kyoto. VIDEO

Cronaca

Giovedì un ciclone raggiungerà il Sud e le regioni adriatiche. E prevista un’ondata di piogge e nevicate molto copiose a livello collinare. Temperature in calo e sotto le media su tutte le regioni

Un vortice depressionario è in arrivo sulle regioni meridionali con maltempo diffuso . Su tutta Italia le temperature saranno in discesa con una recrudescenza nel fine settimana

Una goccia d'aria fredda si approfondirà sul Mediterraneo centrale creando un minimo di bassa pressione. Il maltempo, entro giovedì, interesserà soprattutto le regioni del Sud con piogge, temporali e anche neve sui rilievi. I fiocchi cadranno inizialmente a quote medie per poi abbassarsi fino in collina entro la sera