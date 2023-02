6/6 ©Ansa

Ieri, un presidio davanti alla Stazione centrale di Milano si è trasformato in un corteo non autorizzato. All'iniziativa, organizzata dalle associazioni anarchiche, hanno partecipato anche cittadini non legati a particolari sigle politiche, che hanno esposto lo striscione "Contro il 41bis - Per un mondo senza galere. Libertà per tutte e tutti". Un cameraman è rimasto lievemente ferito. Non ci sono stati invece problemi particolari durante una manifestazione a Bologna

