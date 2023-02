Cospito, Nordio attende relazione pg Torino. È bagarre politica

Il ministro della Giustizia rinvia il giudizio a dopo l'inchiesta della Procura, ma parla di rivelazione di “informazioni sensibili”. Sulla revoca del 41bis all'anarchico il Guardasigilli attende per oggi la relazione del Pg di Torino. Scontro in Parlamento sul caso Donzelli-Delmastro. Le opposizioni chiedono le dimissioni dei due esponenti di FdI. Meloni: “È un attacco allo Stato, non al governo”. Nel carcere di Opera, Cospito resta in sciopero della fame: “Io voglio vivere”, fa sapere ascolta articolo Condividi

È atteso per oggi il parere della procura generale di Torino sulla richiesta di revoca del 41 bis su cui poi toccherà al ministro della Giustizia Carlo Nordio sciogliere la riserva, mentre Alfredo Cospito, nell'ex centro clinico del carcere milanese di Opera, dove è assistito 'ad horas' e dove va avanti con lo sciopero della fame, confida a chi è andato a trovarlo di "voler vivere" ma anche di "non sentirsela di condannare gli attacchi anarchici" che stanno infuocando il clima in Italia e in Europa (CHI È COSPITO - CHI SONO GLI ANARCHICI). Potrebbe già arrivare nelle prossime ore, ma più realisticamente non prima di venerdì, la decisione del Guardasigilli sulla condizione carceraria dell'ideologo della Fai con cui da 105 giorni è in corso un braccio di ferro sul carcere duro. Con il ministro che lascia intendere di non voler arretrare perché come ha riferito Camera, "apriremmo una diga a tutta una serie di pressioni da parte di detenuti che si trovano nello stesso stato" se le sue condizioni di salute salute" finissero "per essere un condizionamento nell'allentamento del 41bis".

Le condizioni di Cospito e la posizione di Nordio vedi anche Caso Cospito, bufera su Donzelli e Delmastro: Procura apre fascicolo L'esponente delle Federazione Anarchica Informale alza l'asticella della sua 'battaglia' contro "un sistema barbaro e da Santa Inquisizione": da martedì rifiuta oltre al cibo anche gli integratori. Anche ieri è stato visitato dai medici e i suoi parametri sono nella norma. Cospito ha affermato di voler vivere. Intanto Nordio, parlando alla Camera e al Senato, ha definito la posizione giuridica di Cospito "complessa" e ha ricordato che "è inserito al vertice di un'associazione con finalità di terrorismo" e dal carcere ha "inviato documenti di esortazione alla prosecuzione della lotta armata di matrice anarco-insurrezionalista". Ha poi spiegato di avere già il parere della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e di essere il attesa di quello del pg di Torino, il quale gli ha preannunciato che "per la complessità. non sarebbe arrivato prima di giovedì". Solo dopo l'esame congiunto delle due relazioni si potrà sciogliere la riserva: "In questo momento non sono in grado di prendere una decisione se prima non ho esaminato i pareri di queste magistrature" . Ma in generale il Guardasigilli ha tenuto a ribadire che la "possibilità di modificare la normativa" sul carcere duro "è inesistente", incassando un applauso quando al Senato ha affermato "il 41 bis non si tocca".

Lo scontro politico vedi anche Caso Cospito, Meloni: la sfida è allo Stato, non al governo Resta alta la tensione in Parlamento sul caso dell'anarchico. Con il centrodestra ancora all'attacco e l'opposizione che, dopo aver risposto colpo su colpo, a Palazzo Madama si divide: i senatori di Pd, M5S e Avs abbandonano l'Aula per protesta contro FdI che accusa i Dem di "aver aperto una voragine alla mafia" andando a visitare Cospito in carcere, mentre Matteo Renzi e il Terzo Polo restano e se la prendono con Roberto Scarpinato, ex Pm ora parlamentare 5 Stelle. Il premier Giorgia Meloni in tarda serata, fa sapere: "Vorrei fosse chiaro che la sfida di Cospito non è al governo, ma è allo Stato riguarda tutti. Non è un tema politico, di destra e sinistra". Una Meloni che si dice "allibita" delle accuse al suo esecutivo che "sta facendo il suo lavoro, senza alzare i toni" e che anzi chiede di "fare attenzione di fronte a una questione così delicata" perché da "come si utilizzano certi linguaggi e termini si può ingigantire la cosa". In giornata, a Montecitorio Nordio è chiamato a spiegare come mai il deputato di FdI Giovanni Donzelli sia in possesso di intercettazioni ambientali riservate tra l'anarchico e due boss mafiosi che parlano contro il 41-bis. Il leader del M5S Giuseppe Conte e la Capogruppo Pd Debora Serracchiani annunciano, a distanza di pochi minuti l'uno dall'altra, di aver presentato due distinte mozioni per chiedere le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro (FdI) che ha ammesso di aver dato a Donzelli il contenuto delle intercettazioni. Delmastro assicura che lui a dimettersi non ci pensa proprio.