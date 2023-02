Cospito, medici: ricovero in ospedale se prosegue rifiuto integratori

Tajani: “41-bis non si tocca”

vedi anche

Cospito, Tajani: "C'è un attacco contro lo Stato italiano"

Intanto continuano le manifestazioni di piazza a favore di Cospito e, in generale, contro il regime del 41-bis. In alcuni casi si tratta di presidi pacifici, in altri di cortei non autorizzati più complicati per le forze dell’ordine. All’Università La Sapienza di Roma sono stati affissi alcuni manifesti con i volti di alcuni vertici statali (il presidente della Repubblica Mattarella, il premier Giorgia Meloni, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e l’ex Guardasigilli Marta Cartabia) e della magistratura, indicati come “gli assassini” di Cospito. Il vicepremier Antonio Tajani ha definito la vicenda “assurda” e ha chiarito come sia stato alzato il livello di sicurezza come risposta agli attacchi che gli anarchici stanno portando avanti in Italia e all’estero. Ha poi ricordato ancora una volta che “il 41-bis non si può toccare in questo momento, perché bisogna ancora sconfiggere mafia e terrorismo".