Cospito, Tajani: “Detenuto a Opera ma 41-bis resta”

L’anarchico sta continuando lo sciopero della fame, ieri è stato trasferito da Sassari al carcere di Milano. Confermato il regime del carcere duro: il governo è fermo sulla sua linea. Il vicepremier Tajani: "In corso campagna internazionale anarchica contro le istituzioni". Il ministro della Giustizia Nordio: "Violenza dimostra che il detenuto ha legami con l'esterno, anche per questo resta al 41-bis" ascolta articolo Condividi

Alfredo Cospito, che ha ribadito il suo rifiuto all'alimentazione forzata, è stato trasferito ieri nel carcere di Opera a Milano. L’anarchico sta continuando lo sciopero della fame e, dopo gli oltre 40 kg persi e le condizioni di salute in continuo peggioramento, si è deciso che nelle struttura di Sassari in cui si trovava rischiava la vita e per questo è stato portato nel capoluogo lombardo. Ma l’uomo resta al 41bis: il governo, infatti, è fermo sulla sua linea. Lo confermano in conferenza stampa i ministri dell'Interno, della Giustizia e degli Affari Esteri Matteo Piantedosi, Carlo Nordio e Antonio Tajani. L'anarchico "è stato trasferito per sicurezza sanitaria ma non cambia il suo regime carcerario, la scelta del trasferimento è stata fatta perché Opera ha una struttura sanitaria forse la più efficiente in Italia, ma il 41-bis non cambia", ha detto Tajani. E ha poi aggiunto che il governo non scenderà a patti "con chi usa minaccia e violenza come strumento di lotta politica", definendo inaccettabile "la violenza contro lo stato e l'autorità".

Nordio: “Episodi di violenza dimostrano che esiste legame tra Cospito e i suoi compagni” Tajani ha detto che lo Stato risponderà “con la forza della legge alla violenza di chi ha attaccato beni privati e pubblici, in Italia e all'estero”, parlando di “una campagna internazionale anarchica contro le istituzioni e contro i beni privati". Per questo, l’auspicio è che “tutti sostengano l'azione del governo contro la violenza". E proprio il crescendo di attacchi dimostrativi in segno di protesta per il 41-bis di Cospito, per il ministro della Giustizia Nordio, giustifica l’applicazione del regime di carcere duro, perché dimostra che esiste ancora un legame “tra il detenuto e i suoi compagni”. Nordio: "Decisione definitiva solo dopo parere magistratura" Nordio ha poi spiegato che la decisione definitiva sul 41-bis verrà presa soltanto dopo i pareri della magistratura. Sull’applicazione del carcere duro “effettuata a suo tempo” dalla ministra Cartabia, Cospito – ha detto il Guardasigilli – “ha fatto ricorso al Tribunale di Sorveglianza, che lo ha però rigettato. Contro questa decisione è stato a sua volta proposto ricorso in Cassazione dal detenuto: l’udienza, prevista per aprile, è adesso anticipata al 7 marzo. La magistratura è sovrana, il Ministero non può intervenire. Dopo settimane che diciamo che l’autonomia dei giudici è sacra, è banale che dobbiamo aspettare la decisione della Cassazione”.

La linea del governo vedi anche Roma, scritte "No 41 bis" e auto bruciate: anarchici rivendicano "La tutela della salute di ogni detenuto costituisce un'assoluta priorità", aveva già detto ieri il ministro della Giustizia Carlo Nordio motivando il trasferimento di Cospito. Ma nel comunicato diffuso dopo il Consiglio dei ministri che ha affrontato l'argomento si spiegava già che "per la parte di propria competenza", il ministro Nordio "ritiene di non revocare il regime di cui all'articolo 41 bis". L'aspetto sanitario, in altre parole, non incrina la linea della fermezza del governo. "Lo Stato non si fa intimidire da chi pensa di minacciare i suoi funzionari", ha ribadito anche la premier Giorgia Meloni. Una posizione - quella sul carcere duro - ribadita anche ieri sera al termine del Consiglio dei ministri, dove si è fatto il punto sulla vicenda.

L'offensiva anarchica non si ferma vedi anche Cospito, Meloni: "Minacce anarchici? Stato non si lasci intimidire" Intanto, l'offensiva anarchica non si ferma: ieri notte a Milano due auto della polizia locale sono state incendiate con molotov, mentre a Roma stessa sorte è toccata a cinque auto della Tim. Nei giorni scorsi ci sono stati attacchi anche all'estero. Ma il governo di centrodestra ha deciso di non indietreggiare di fronte all'escalation di attacchi degli anarchici (CHI SONO).