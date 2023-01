Caso Cospito, garante ipotizza revoca 41 bis. Governo: "Nessun patto"

Il Garante nazionale dei detenuti: “Da giorni dico che deve andare in un carcere dove sia possibile un immediato intervento ospedaliero”. E il medico dell’anarchico, che sta portando avanti uno sciopero della fame da oltre 100 giorni, aggiunge: “Non vuole neanche l'alimentazione forzata. Non si può fare altro che toglierlo dal 41-bis”. Ma l’esecutivo, di fronte all’escalation di azioni anarchiche, sceglie la linea dura: “Lo Stato non scende a patti con chi minaccia” ascolta articolo Condividi

“Io non entro nel merito, se non per l'aspetto sanitario. Però non è vero che la revoca (del 41 bis, ndr) sia giuridicamente impossibile. Per gli atti amministrativi la possibilità esiste sempre, al di là della legge sul 41 bis”. A dirlo è Mauro Palma, Garante nazionale dei detenuti, che in un’intervista a Repubblica parla del caso di Alfredo Cospito, anarchico detenuto per reati di terrorismo in regime di 41 bis che sta portando avanti uno sciopero della fame da oltre 100 giorni. “Non cambia idea e non servirebbe trasferirlo da un'altra parte: l'unica soluzione sarebbe quella di toglierlo dal 41-bis”, dice anche Angelica Milia, medico di fiducia di Cospito, commentando l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Delmastro: “Violenze confermano il fondamento del 41-bis” leggi anche Cospito, Piantedosi: "Stato non si lascia intimidire da anarchici" “La serie di violenze di queste ore, così come già la busta con proiettile al Pg di Torino, confermano che c'era un fondamento nell'adozione del 41 bis su Cospito”, dice in un'intervista a Repubblica il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che spiega: “Questi gravissimi fatti dimostrano che chi ha deciso di infliggere il carcere duro a Cospito aveva visto giusto nel ritenerlo ancora un leader, un riferimento forte per una vasta compagine anarchica ritenuta pericolosa”. Poi parlando con il Messaggero, Delmastro precisa: “Lo Stato non arretra, non può farlo”. “Evidentemente il comportamento di Cospito in carcere - ribadisce - riesce a influenzare una rete di terroristi violenti. E questo è uno dei presupposti per il 41-bis”.

Palma: “Deve andare in un carcere dove sia possibile un immediato intervento ospedaliero” leggi anche Cospito, incidente in carcere: "Ha frattura e ha perso molto sangue" “Da giorni dico che Cospito deve andare in un carcere dove sia possibile un immediato intervento ospedaliero qualora fosse disgraziatamente necessario - dice ancora Palma -. Di per sé gli attentati, oltre alla loro gravità, giocano sempre al contrario rispetto all'obiettivo perché è ovvio che uno Stato non può cedere. Altra cosa è valutare con serenità la posizione di Cospito”. Il medico: “Non vuole neanche l'alimentazione forzata” Secondo Milia, l’organismo di Cospito, gravato dallo sciopero della fame, sta soffrendo di un pericoloso calo del potassio e il deficit di sali “potrebbe causare aritmie cardiache”. “È partito da un indice di massa corporea da obeso e ora stiamo andando verso il sottopeso, rischiamo questioni irrisolvibili per gli organi - spiega la cardiologa all'Adnkronos -. Abbiamo avuto un ulteriore calo del potassio e abbiamo aumentato la terapia: ha perso un altro chilo e sta andando incontro al sottopeso rispetto all'indice di massa corporea”. “Quando si perde oltre il 50 per cento del peso corporeo iniziale, intervengono questioni irreversibili - continua Milia -. Andando avanti col digiuno si intaccano i muscoli prima, poi gli organi interni e alla fine i muscoli respiratori e il cuore. Prima aveva un indice di massa corporea sopra i 30, ora siamo vicini ai 20. Arrivati a quelle condizioni l'organismo cerca energia anche nel poco grasso che trova nella guaina nervosa dei nervi”. “Se va in fibrillazione ventricolare con arresto cardiaco lo si rianima, ma poi? - si chiede il medico -. Anche spostandolo in un'altra struttura, dove si possa operare più in fretta, cambierebbe poco. Il fisco è intaccato in modo grave e il recupero sarebbe difficile perché non vuole neanche l'alimentazione forzata. Non si può fare altro che toglierlo dal 41-bis”.

Il ricorso leggi anche Legale di Alfredo Cospito invia nuova istanza a Nordio contro 41 bis Il legale di Cospito ha presentato un ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha respinto un reclamo contro l'applicazione del 41 bis per 4 anni. L'udienza sul caso è stata anticipata al 7 marzo per l'anarchico, che sta scontando condanne per la gambizzazione nel 2012 del dirigente di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per l'attentato del 2006 alla Scuola allievi Carabinieri di Fossano. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, martedì in commissione Giustizia della Camera risponderà a interrogazioni parlamentari sul caso. Il Guardasigilli ha assicurato che segue “con la massima attenzione” la vicenda, ricordando come spetti all'autorità giudiziaria poter disporre di una sospensione della pena o chiedere al ministro una revoca del regime speciale. E dai magistrati - al momento - non sono arrivati segnali.

La linea dura del governo leggi anche Proteste Cospito, incendiato un ripetitore su una collina di Torino L'escalation di azioni anarchiche ha però ulteriormente irrigidito il governo. “Lo Stato - ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi - non si lascerà mai intimidire e condizionare da queste azioni del tutto inaccettabili, nella convinzione che nessuna rivendicazione o proposta possa essere presa in considerazione se viene portata avanti con questi metodi, ancor più se rivolti contro le forze dell'ordine”. E Palazzo Chigi in una nota ha ribadito: “Lo Stato non scende a patti con chi minaccia. Azioni del genere non intimidiranno le istituzioni. Tanto meno se l'obiettivo è quello di far allentare il regime detentivo più duro per i responsabili di atti terroristici”. Non ci sta il legale dell'anarchico, Flavio Rossi Albertini, che evoca il dibattito sulla linea della fermezza per il sequestro Moro: “L'esecutivo sembra fermo al marzo del 1978. Qui non si discute se cedere alle pressioni ma se ricorrono le condizioni per mantenere il mio assistito al 41 bis”.