Cospito, incidente in carcere: "Ha frattura e ha perso molto sangue"

"Alfredo è caduto nella doccia stanotte, è stato curato nella clinica di Otorinolaringoiatria per ridurre la frattura scomposta alla base del naso, ma ha perso molto sangue, è debole, ha difficoltà ad avere una normale termoregolazione corporea". Lo riferisce Angelica Milia, la dottoressa di fiducia dell'anarchico detenuto al 41 bis Alfredo Cospito, che nel pomeriggio ha visitato nel carcere di Bancali, a Sassari, il detenuto in da 100 giorni in sciopero della fame per protestare contro il carcere duro.

"È molto provato"

"Ha le piastrine molto basse - ha spiegato la dottoressa - anche un piccolo taglio può provocare una forte emorragia che, viste le sue condizioni generali di salute e il fatto che non si stia alimentando da 100 giorni, può avere conseguenze gravissime". "Dopo la caduta di stanotte e le cure ricevute in clinica, ora è molto provato ma il dolore al naso si è ridotto. Non riesce però ad avere una termoregolazione normale, indossa tre pantaloni e quattro maglioni per cercare di riscaldarsi. È chiaro - ribadisce la dottoressa - che non possa continuare a rimanere in questo carcere, deve essere trasferito in una struttura che possa garantirgli assistenza sanitaria adeguata".