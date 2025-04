Omicidio Boiocchi, 6 arresti per l'uccisione del capo ultras

Svolta nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, lo storico capo della curva Nord interista ucciso il 29 ottobre 2022 davanti a casa, a Milano, a colpi di pistola da due killer in moto. La Squadra mobile ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei persone, presunti responsabili, nell'inchiesta dei pubblici ministeri Paolo Storari e Sara Ombra. Uno dei due presunti autori materiali è stato arrestato stamattina in Bulgaria. I sei destinatari sono accusati di concorso in omicidio aggravato dalla premeditazione e con modalità mafiose. Per le 17 è stata convocata una conferenza stampa negli uffici della procura di Milano per illustrare i dettagli dell'indagine.