Varese, entra in ospedale con pistola e uccide moglie. Poi si suicida

È successo ad Angera, piccolo comune del Varesotto. Sul posto i carabinieri che stanno cercando di fare luce sulle cause del gesto

È entrato in ospedale ad Angera, piccolo comune del Varesotto, con una pistola nascosta addosso e ha sparato alla moglie, che era ricoverata nella struttura, uccidendola. Quindi ha rivolto l'arma verso se stesso facendo fuoco e ammazzandosi. Tutto è avvenuto intorno alle 12 di oggi, lunedì 16 giugno, e ha coinvolto una coppia di anziani. Sul posto sono al lavoro i carabinieri della compagnia di Gallarate e del reparto di Varese coordinati dalla Procura. Le cause dell'omicidio-suicidio sono al vaglio. Potrebbe non trattarsi di una storia di crudeltà e maltrattamenti ma di disperazione.