Legale di Alfredo Cospito invia nuova istanza a Nordio contro 41 bis

"Tra poco non avrò più forza"

"Io so che se non risolvono questo problema morirò - pare abbia detto Cospito, secondo quanto riportato da Repubblica -. Sarà la mia ultima battaglia, ma andrò comunque fino in fondo. Ho solo questa arma, ho solo il mio corpo. Sono un anarchico, per definizione l'anarchia non ha una struttura formale, non ho reti cui impartire ordini. Noi combattiamo lo Stato ma non ci sono legami di questo tipo, per questo non merito il 41 bis che andrebbe tolto a tutti, anche ai mafiosi”. Poi avrebbe aggiunto: "Sono costretto a usare lo sciopero della fame per farmi sentire, perché è l'unico mezzo che mi è consentito. Io ancora reggo ma se continuo così so che tra poco non avrò più la forza per alzarmi da questo letto".