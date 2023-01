Alfredo Cospito, offensiva anarchica: 41 denunciati a Roma

Ieri in serata la manifestazione nella capitale. Intanto, Cospito è arrivato al 102esimo giorno di sciopero della fame. Ha perso 40 chili e nei giorni scorsi è caduto nella doccia fratturandosi il setto nasale. In seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, il Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, ne ha chiesto il trasferimento con urgenza ascolta articolo Condividi

Scritte, striscioni, cortei e presidi, ma anche azioni incendiarie contro sedi diplomatiche. Offensiva anarchica – in Italia e all’estero – in segno di solidarietà ad Alfredo Cospito (da 102 giorni in sciopero della fame nel carcere di Sassari) che ha militato nella Federazione anarchica informale. La sera del 28 gennaio, ieri, gli anarchici si erano asserragliati nel garage in via dei Panieri a Roma dopo le azioni di devastazione e gli scontri con le forze dell'ordine a Trastevere. I manifestanti sono stati portati in Questura per essere identificati. E oggi si apprende che sono 41 gli anarchici denunciati dalla polizia per la manifestazione. Nel corso del sit-in hanno provato a forzare più volte i cordoni delle forze dell'ordine e, a manifestazione terminata, hanno rovesciato tavolini dei bar e danneggiato fioriere e motorini parcheggiati in strada.

41 bis leggi anche Legale di Alfredo Cospito invia nuova istanza a Nordio contro 41 bis Cospito, 55 anni, è stato condannato per aver gambizzato nel 2012 l'ad di Ansaldo Nucleare Roberto Adinolfi e per aver piazzato due ordigni esplosivi fuori da una caserma di Cuneo nel 2006. Si trova in regime di 41 bis: da tre mesi gli sono state impedite le comunicazionI con l’esterno. I suoi legali ritengono che non ci siano le condizioni per tenerlo in cella con il regime del carcere duro e dell'ergastolo ostativo.

Atene, Berlino, Barcellona: la mobilitazione degli anarchici leggi anche Cospito, incidente in carcere: "Ha frattura e ha perso molto sangue" Dopo quella ad Atene dello scorso 2 dicembre ai danni del primo consigliere dell'ambasciata Susanna Schlein, sorella della candidata alle primarie Pd Elly Schlein, il 28 gennaio è stata presa di mira l'auto di un funzionario dell'ambasciata italiana a Berlino, mentre a Barcellona è stato colpito il consolato. È il culmine della settimana di mobilitazione promossa agli anarchici per "il fratello e compagno" Alfredo, come viene definito in un post apparso sui siti d'area dal titolo 'Hic et nunc': "Per un compagno che stanno torturando e uccidendo nei loro lager - si legge - non abbiamo fatto nulla. Serviranno a poco e niente qualche giorno di scontri con gli sbirri. Serve il "Qui e ora"! Qui e ora si deve aprire un nuovo capitolo della storia degli anarchici in Italia. O si fa l'anarchia o si va tutti a casa!". Le fibrillazioni di questa galassia sono all'attenzione costante di intelligence e forze di polizia. Le azioni condotte erano annunciate ed hanno seguito la tradizionale strategia del doppio livello: quello movimentista con manifestazioni e proteste e quello terroristico, con veri e propri attentati contro target associati alle campagne di lotta, in questo caso per la liberazione di Cospito. Altra caratteristica del mondo anarchico è l'internazionalizzazione delle battaglie: e proprio in Grecia, Germania e Spagna, dove sono state messe nel mirino le sedi diplomatiche italiane, i militanti della A cerchiata hanno solidi rapporti con i compagni italiani.

In Italia leggi anche Proteste Cospito, incendiato un ripetitore su una collina di Torino Non sono mancate le iniziative sul territorio nazionale. Nella notte fra il 27 e il 28 gennaio sono stati incendiati alcuni cavi di un ripetitore su una collina di Torino: sul posto campeggiava la scritta "Fuori Cospito dal 41 bis". A Spoleto tentativo di incendio del cancello della villa di un imprenditore; anche in questo la rivendicazione riporta alla solidarietà con il detenuto. Cortei si sono svolti sempre ieri a Trieste - dove ci sono state tensioni con le forze dell'ordine - e a Torino. Oggi 29 gennaio, alle 15, è stato annunciato un presidio davanti al carcere di Sassari. Alfredo Cospito intanto ha perso 40 chili e nei giorni scorsi e caduto nella doccia fratturandosi il setto nasale. In seguito all'aggravarsi delle sue condizioni di salute, il Garante nazionale delle persone private della libertà, Mauro Palma, ne ha chiesto il trasferimento con urgenza. Il 7 marzo è attesa la discussione in Cassazione sul ricorso del legale di Cospito contro il 41 bis. Lunedì il ministro della Giustizia Carlo Nordio risponderà in commissione Giustizia della Camera ad un'interrogazione sul caso. Da parte sua, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, ha difeso la linea dura: "I magistrati non si intimoriscono. Lo Stato non si piega. La normativa speciale contro il terrorismo non arretra", ha detto in riferimento alla busta con proiettile indirizzata al procuratore generale Francesco Saluzzo, che sostiene l'accusa del processo d'appello bis all'anarchico.