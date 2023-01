Migranti, la nave Geo Barents è arrivata al porto di La Spezia

Il sindaco della Spezia: “La città ogni giorno aiuta i deboli”

approfondimento

"La città della Spezia ospita tantissimi migranti e ogni giorno aiuta le persone più deboli. Ancora una volta abbiamo manifestato la nostra volontà di aiutare, senza ipocrisia, perché le persone non sono oggetti. Ho chiesto al ministro Piantedosi, che ha dato la sua parola e l'ha mantenuta, della redistribuzione di queste persone. Le destinazioni sono già definite e saranno le migliori possibili". Queste le parole del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, presente presso il centro di accoglienza allestito per ospitare i migranti che si trovano a bordo della Geo Barents. "Siamo al servizio dei più deboli che sono i minorenni non accompagnati", ha segnalato ancora il primo cittadino. Per quanto riguarda la procedura e la logistica "questa notte chi non verrà già accompagnato nella sede di destinazione dormirà al Terminal1" dove sono allestite le tende termoriscaldate. Ma prima ci sono "procedure complesse di identificazione, è necessario identificare le persone in base all'età, e capire quanti sono i minori di 14 anni in particolare e i non accompagnati”. Procedura questa, ha concluso Peracchini, “che necessita di molte ore”.