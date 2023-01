Migranti, Geo Barents giunta nel porto di Ancona

La nave di Medici senza frontiere dopo oltre quattro giorni di navigazione potrà far sbarcare nel capoluogo marchigiano i 73 naufraghi, tra cui 16 minori non accompagnati, soccorsi sabato al largo della Libia

È giunta ad Ancona la Geo Barents. La nave di Medici senza frontiere dopo oltre quattro giorni di navigazione potrà far sbarcare nel capoluogo marchigiano i 73 naufraghi, tra cui 16 minori non accompagnati, soccorsi sabato scorso a bordo di un gommone sovraffollato e in difficoltà in acque internazionali, al largo della Libia.