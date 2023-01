Cortina, l'hotel Miramonti chiuderà per mancate norme anti incendio

La proprietà replica con una nota ufficiale: "Siamo increduli e amareggiati per l'ordinanza che contesteremo immediatamente secondo legge, ma siamo sereni perché non c'è nessun rischio e pericolo per la nostra clientela". Entro domenica, intanto, tutti gli ospiti (che pagano dai 3 mila ai 6 mila euro per una settimana di soggiorno) dovranno abbandonare l'albergo

Le carenze

approfondimento

Entro domenica, dunque, tutti gli ospiti (che pagano dai 3 mila ai 6 mila euro per una settimana di soggiorno) dovranno abbandonare uno degli alberghi più iconici di Cortina. Un brutto colpo per la struttura che arriva proprio nel primo fine settimana che vede disputarsi le gare di Coppa del Mondi di sci femminile. Nel documento municipale si riporta come i gestori dell'albergo fossero stati messi a conoscenza delle carenze segnalate fin dal 26 settembre scorso, a cui si sarebbe dovuto porre rimedio con l'obbligo di "permanenza di non esercizio dell'attività", ossia mantenendo l'albergo chiuso ai turisti. "Tale prescrizione - si legge nella relazione dei Vigili del Fuoco dopo l'ultimo sopralluogo - non è risultata essere stata osservata". Da qui l'ordine di chiusura per la struttura alla quale è stato dato un termine tecnico di due giorni, in modo da poter trovare sistemazioni alternative per gli ospiti presenti e bloccare gli arrivi attesi e, soprattutto, mettere a norma antincendio il Miramonti.