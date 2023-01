Messina Denaro, si indaga su fiancheggiatori, agenda e carte mediche

È fissata per domani mattina l'udienza di convalida dell'arresto di Giovanni Luppino, 59 anni: è stato lui ad accompagnare l’ex latitante in auto alla clinica Maddalena di Palermo. Intanto il boss è stato portato nel supercarcere dell'Aquila, dove continuerà la chemioterapia. Le sue condizioni di salute sono gravi ascolta articolo Condividi

È fissata per domani mattina, probabilmente nel carcere Pagliarelli di Palermo, l'udienza di convalida dell'arresto di Giovanni Luppino, 59 anni, l'uomo arrestato lunedì mattina insieme al boss Matteo Messina Denaro. È stato proprio Luppino, commerciante di olive, agricoltore di mestiere, incensurato, ad accompagnare l’ex latitante in auto alla clinica Maddalena di Palermo. L’uomo, che è un volto nuovo per gli inquirenti, è ora accusato di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso. Intanto l'attenzione degli inquirenti si concentra non solo sui fiancheggiatori, ma anche sull’agenda del boss e sulle sue carte mediche. Messina Denaro è stato portato nel supercarcere dell'Aquila, dove continuerà la chemioterapia (LO SPECIALE DI SKY TG24).

Le indagini sui fiancheggiatori e sull'abitazione approfondimento Dove viveva Messina Denaro, profumi e griffe nella casa a Campobello Si trova in vicolo San Vito (ex via Cv31), in pieno centro a Campobello di Mazara, la casa (LE FOTO) dove si sarebbe nascosto l’ex latitante. L'abitazione, rimasta disabitata dopo il trasferimento dei proprietari, è stata perquisita e sono stati trovati vestiti di lusso e ricevute di ristoranti. "Conosco Messina Denaro fin da quando eravamo ragazzini. La casa in cui viveva l'ho comprata io con i suoi soldi", avrebbe detto agli inquirenti Andrea Bonafede, geometra di Campobello di Mazara che ha "prestato" l'identità al boss e che ora è indagato per associazione mafiosa. Nell'appartamento di vicolo San Vito, non sarebbero stati scoperti documenti esplosivi o carte compromettenti, ma lì è stata trovata l'agenda del boss che potrebbe dare spunti investigativi importanti, così come potrebbero fare i tantissimi documenti sanitari - referti di visite specialistiche, molte oculistiche, sostenute da Messina Denaro negli anni - recuperati in uno scatolone. Le cartelle mediche dimostrano che il capomafia, incastrato proprio grazie all'inchiesta sulla gravi patologie di cui soffre, durante la latitanza ha incontrato diversi dottori.

Le condizioni di salute di Messina Denaro approfondimento Arresto Messina Denaro, le immagini dell'ingresso nella clinica. VIDEO Intanto emergono nuovi dettagli proprio sulle condizioni di salute di Matteo Messina Denaro: ha una prognosi grave. Tra i chirurghi della clinica Maddalena che hanno avuto le sue cartelle cliniche in mano e che poi hanno operato il boss mafioso nel maggio 2021, c'è chi oggi si spinge a dire che ha un'aspettativa di vita che va da un anno e mezzo a tre anni. Vittorio Gebbia, responsabile dell'Oncologia medica, ha visitato il boss, alias Andrea Bonafede, nel gennaio 2021 prima di una valutazione multidisciplinare chirurgica, dopo l'operazione per un "adenocarcinoma mucinoso del colon" nell'ospedale di Mazara del Vallo, avvenuta nel 2020. E adesso il medico spiega: "Le sue condizioni sono gravi, la malattia ha avuto un'accelerazione negli ultimi mesi. Non lo definirei un paziente in buone condizioni di salute. Sono certo che continuerà a ricevere tutte le cure di cui ha bisogno. I carabinieri mi hanno chiesto se posticipare di tre, quattro giorni il ciclo di chemioterapia che avrebbe dovuto fare qui avrebbe avuto conseguenze e io ho firmato l'autorizzazione perchè un ritardo così contenuto non avrà alcun effetto sul suo stato di salute".