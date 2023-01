Appello per Luca, tifoso speciale: "Incontrare lo speaker del Napoli"

Appello per Luca, piccolo fan del Napoli

La mamma e il papà, allora, scrivono un appello su Facebook: “Una mamma per suo figlio fa di tutto – si legge sul profilo dei genitori - specialmente se quel figlio è super speciale tifoso del Napoli e fan di Daniele Decibel Bellini. Io ci provo. Speriamo che questo mio post arrivi allo speaker dello Stadio Diego Armando Maradona. Il mio Luca sarebbe felicissimo di incontrarlo per leggere assieme a lui la formazione della sua squadra del cuore: la Ssc Napoli. "Noi ci terremmo tanto – aggiunge il papà - perché è così importante stimolare e favorire l’integrazione dei bambini con autismo. Cerchiamo di sfruttare tutti suoi canali di apertura, le passioni che ha, e speriamo di regalargli questo sogno".

Le grandi passioni di Luca: la musica e il Napoli

Luca ha tante doti, suona la batteria da un anno e si è già esibito con alcuni brani dei Queen, di Bon Jovi e di Pino Daniele. Ha una grande memoria, ama la tecnologia e la passione per il Napoli gli ha fatto superare anche l’intolleranza ai rumori forti, che prima lo condizionava molto. La sua famiglia lo segue e lo incoraggia con tante attività, come la musicoterapia. Non è sempre facile: "Una lotta continua con la burocrazia è la costante, ma noi non ci arrendiamo – osserva Sandro Balsamo – Durante il lockdown, proprio grazie a un nostro appello, la scuola di Luca fu lasciata aperta per accogliere i bambini che avessero necessità educative diverse". Lui sa che è “super speciale”, come si legge anche nel post dei genitori: "Gli abbiamo spiegato che non deve vedere l’autismo come qualcosa di peggiorativo, al contrario, deve guardare le tante doti e capacità che ha".