Il Napoli supera la Juve: l'esultanza di suor Rosa, monaca di clausura

Entusiasmo travolgente nel capoluogo campano per la vittoria della capolista, sempre più padrona della Serie A. E persino dal monastero arrivano messaggi di gioia per l'impresa della squadra di Luciano Spalletti

I precedenti da tifosa sfegatata di suor Rosa

vedi anche

Napoli-Juventus 5-1: gol e highlights della partita di Serie A

Un’esultanza incontenibile per la monaca, ieri sera come ogni volta che i suoi beniamini vanno in rete . L'abbadessa, campionessa di pallavolo in gioventù, segue, infatti, con passione, e con grande competenza, il Napoli dai tempi di Maradona. Quando il Pibe de Oro morì, suor Rosa salì sui tetti del convento issando la bandiera del Napoli, "omaggio a un fenomeno irreplicabile". Nel 2020, in occasione della finale di Coppa Italia Napoli- Juve, si sfiorò quasi la rissa tra clarisse di opposte tifoserie. Anche all’epoca, il Napoli trionfò sulla Juve. Chissà se le monache bianconere stavolta avranno incassato sportivamente la disfatta. Intanto suor Rosa gongola e pregusta lo scudetto che i partenopei non vincono dalla stagione 1989-1990.