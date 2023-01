Capodanno, feriti per botti in tutta Italia. Taranto, bimbo perde mano

Oltre 600 gli interventi dei vigili del fuoco per i festeggiamenti. Il bilancio è ancora provvisorio ma sembrano in diminuzione le vittime dello scoppio di petardi. A Taranto è stata amputata la mano a un bambino di 10 anni. Almeno 16 i feriti nel Napoletano: un giovane raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Un 22enne perde due dita nel Casertano. Alcuni feriti anche a Milano e in Piemonte ascolta articolo Condividi

La notte di Capodanno è sempre un momento da bollino rosso per gli ospedali italiani. Anche quest’anno sono numerose le segnalazioni di persone rimaste ferite per lo scoppio di petardi e botti o per lesioni causate da arma da fuoco. Il bilancio è ancora provvisorio ma i primi dati sembrano indicare una diminuzione dei casi rispetto agli anni passati. Sono stati 646 stanotte gli interventi dei vigili del fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti di Capodanno, dato in leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 558. Molti interventi hanno riguardato incendi di cassonetti e alcune autovetture parcheggiate in strada. Il numero maggiore si è verificato in Emilia Romagna, dove sono stati 96.

Ferito da petardo, amputata mano destra a bimbo di 10 anni vedi anche San Tammaro, Capodanno: 22enne perde due dita di una mano Il caso più grave riguarda il ferimento di un bimbo di dieci anni a cui è stata amputata una mano la scorsa notte nell'ospedale Santissima Annunziata a Taranto a causa delle ferite riportate per l'esplosione di un petardo. A quanto si apprende, il bimbo è stato accompagnato in ospedale un'ora circa dopo la mezzanotte con ferite alla mano destra. A causa delle condizioni riscontrate, i medici hanno dovuto amputarla. I feriti in Campania Al momento è di 16 feriti il bilancio causato dai botti di Capodanno tra Napoli e provincia. Secondo i dati della Questura di Napoli, a restare ferito c'è anche un 18enne di Ponticelli, periferia di Napoli. Dei 16 feriti, 13 sono solo nella città di Napoli e cinque sono minorenni. In provincia i ferimenti si sono verificati a Frattamaggiore, per un maggiorenne ed un minorenne, e a Pozzuoli dove per la ferita alla mano di un minorenne la prognosi è di trenta giorni. C'è chi ha perso un dito della mano per aver raccolto un botto in strada e chi affacciato al balcone, questo ha dichiarato, è stato colpito al volto da un petardo. Un ragazzino, invece, era a bordo di un'auto quando lo scoppio di un grosso botto ha fatto scoppiare l'airbag che lo ha colpito in pieno volto; è stato ricoverato per un importante trauma oculare. Uno dei primi ad arrivare al pronto soccorso del vecchio Pellegrini è stato un uomo con una ferita alla mano per la perdita della prima falange. Nello stesso ospedale ha chiesto soccorso anche un altro uomo che ha raccontato che mentre camminava in via Partenope uno sconosciuto ha lanciato un petardo al suolo vicino alla sua gamba ferendolo. All'ospedale San Paolo, con mezzi propri, invece è arrivato un 50enne che ha detto che mentre era affacciato al suo balcone un petardo lo ha colpito al volto: per lui prognosi di sette giorni per contusione con ustione.

Nel Napoletano 16enne ferito da colpo d'arma da fuoco vedi anche Caivano, ragazzo di 16 anni ferito da colpo d'arma da fuoco Uno dei minorenni della provincia di Napoli rimasto ferito nella notte di Capodanno è stato probabilmente raggiunto da un colpo d'arma da fuoco al volto. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, ancora da verificare, sembra che il 16enne di Caivano, mentre era sul balcone dell'appartamento di un suo zio, dove stava festeggiando con la famiglia il nuovo anno, ha sentito un forte dolore al volto. Da lì la corsa in ospedale. Il minorenne ha riportato due fori: uno all'altezza mascella destra e l'altro alla mascella sinistra e per questo motivo si sospetta possa trattarsi di una ferita d'arma da fuoco con entrata e uscita. Il16enne sta bene ed è già stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. Invece un ventiduenne di San Tammaro (Caserta) ha perso due dita della mano destra nell'esplosione di un fuoco d’artificio. Si segnalano anche 4 feriti nel Salernitano, due in modo molto lieve. I feriti in Lombardia e Piemonte A Milano, durante i festeggiamenti, un 25enne è rimasto ferito perché raggiunto da un colpo d'arma da fuoco in un locale in via Giambelino, nella zona Sud-Ovest della metropoli. L'uomo è stato trasportato in codice giallo al Policlinico. Un uomo è stato arrestato per il ferimento: avrebbe sparato dopo una lite avvenuta poco prima con la vittima. Invece a Vercelli una donna di 30 anni è rimasta ferita dallo scoppio di un petardo. La vittima, soccorsa dai sanitari del 118, ha perso un dito di un mano e ha avuto altre lesioni. La donna, dopo aver ricevuto le prime cure all'ospedale di Vercelli, è stata trasferita d'urgenza al Centro di Riferimento Regionale di Chirurgia Plastica dell'Ospedale Maria Vittoria dell'Asl Città di Torino dove è stata sottoposta ad un delicato intervento di microchirurgia per il salvataggio della mano e delle dita compromesse dal trauma.