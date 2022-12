1/10 ©IPA/Fotogramma

Il Capodanno è alle porte e, insieme ai festeggiamenti per la fine dell’anno e l’inizio del 2023, si torna a parlare di fuochi d’artificio e “botti”. Sono molti quelli disponibili e legalmente in vendita presso gli esercizi commerciali, ma sono in circolazione anche quelli realizzati e venduti in modo illegale

