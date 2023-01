San Tammaro, Capodanno: 22enne perde due dita di una mano

Al giovane in ospedale hanno amputato due dita della mano destra ed è poi stato traferito all'ospedale Pellegrini di Napoli per una lesione all'occhio destro

Un ragazzo di 22 anni, a San Tammaro, in provincia di Caserta, ha perso due dita della mano destra nell'esplosione di un fuoco d'artificio. È accaduto durante i festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Per ora il 22enne è l'unica persona rimasta ferita dai botti nel Casertano, almeno dalle prime verifiche effettuate dai carabinieri negli ospedali.

Amputazione di due dita

Al giovane in ospedale hanno amputato due dita della mano destra ed è poi stato traferito all'ospedale Pellegrini di Napoli per una lesione all'occhio destro. Non è comunque in pericolo di vita.