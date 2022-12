La maggior parte degli italiani rimarrà in Italia per le festività, affollando le arterie principali per raggiungere la famiglia o il luogo scelto per la vacanza. Si prevedono situazioni di traffico intenso per le partenze nelle giornate del 23 e 24 dicembre. Lunedì 26 saranno invece molti i viaggi di ritorno, che martedì 27 si sommeranno agli spostamenti per le ferie di Capodanno