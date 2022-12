5/10 ©Ansa

In Campania anche il Parco Archeologico di Pompei guarda alle festività con iniziative speciali, come la passeggiata notturna in programma dalle 20 alle 23 di lunedì 19 dicembre. Si potranno visitare l’area monumentale del Foro Civile, gli edifici pubblici per l’amministrazione della città e della giustizia, per la gestione degli affari, per le attività commerciali, come i mercati, e i principali luoghi di culto cittadino

Da Roma a Milano, i villaggi di Babbo Natale