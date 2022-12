5/11 ©IPA/Fotogramma

A livello geografico, Leonardo si conferma al primo posto in tutte le regioni del Centro-nord, escludendo la Provincia autonoma di Bolzano (in foto) dove è Noah il nome prevalente. Nel Sud prevale in Abruzzo, Sardegna e anche in Sicilia, dove il primato di Giuseppe è stato sclafito. Il nome Francesco resta stabile al primo posto soltanto in Puglia e Calabria, così come Antonio in Campania e Basilicata. Per la prima volta Lorenzo “vince”, invece, in Molise. Nessun podio regionale per Tommaso, terzo in classifica nazionale