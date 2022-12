12/12 ©IPA/Fotogramma

Ancora altri parametri. Il 36,3% della popolazione è in possesso del diploma, 5% in più rispetto al 2011. A livello territoriale i laureati sono il 17,2% al Centro, il 15,3% al Nord-ovest, il 14,9% al Nord-est, il 13,8% nel Meridione e il 13% nelle Isole. Le quote maggiori di titoli di studio bassi si rilevano invece al Sud. Con il 19,1% il Lazio è la regione con l’incidenza più̀ elevata di laureati e di dottori di ricerca (0,8%) in contrasto con la Puglia (12,9% e 0,3%), al pari di Valle D’Aosta, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia

