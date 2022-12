8/10 ©Ansa

LIGURIA – In Liguria il trasporto pubblico urbano sarà fermo in diverse fasce orarie: da inizio servizio alle ore 5:30, dalle ore 9:30 alle ore 17 e dalle ore 21 a fine servizio. Il trasporto pubblico extraurbano non sarà operativo da inizio servizio alle ore 6, dalle ore 9 alle 17 e dalle ore 20 a fine servizio. Coinvolti anche i porti e la logistica, con i lavoratori marittimi che effettueranno 4 ore di ritardo partenza nave, mentre per i rimorchiatori saranno fermi per 12 ore, fatti salvi i servizi essenziali