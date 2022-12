Silvia Salis e il pagamento pos negato, la coop di taxi si scusa

“Esprimiamo ferma condanna dell’accaduto, stigmatizzando il comportamento di chi si rifiuta di accettare strumenti di pagamento digitali. Qualora il tassista faccia parte della nostra Cooperativa, siamo pronti a segnalare all’ufficio Autopubbliche del Comune di Genova per le sanzioni previste”. Queste le parole del presidente Valter Centanaro, dopo l’episodio denunciato da Silvia Salis, ex atleta olimpionica di lancio del martello, aggredita verbalmente da un taxista che non voleva accettare il pagamento della corsa con il pos. La Coop Radio Taxi Genova 5966 si è scusata per l’accaduto a nome della categoria e ha annunciato l’avvio di un’indagine interna per capire se l’autista che si è rifiutato di far pagare la donna con il POS faccia parte dell’ente. In tal caso ci saranno dei provvedimenti.