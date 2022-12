Silvia Salis aggredita verbalmente da un taxista: "Solo contanti"

Prova a pagare la corsa con il bancomat ma viene aggredita dal tassista. La disavventura è accaduta a Silvia Salis, ex campionessa olimpica del lancio del martello, attualmente vicepresidente del Coni. L’episodio è avvenuto a Genova. A raccontarlo è la stessa Salis con un post su Instagram. “Nel taxi vedo il Pos quindi chiedo di pagare con il bancomat, 32 euro, mi dice che no, che ora lui non è più obbligato, che è finita la pacchia della banche, che a lui servono contanti”. E prosegue: "Di fronte alle mie obiezioni ha iniziato a urlare con arroganza che ora, lui, può fare come vuole, ora lui può fare, finalmente, come vuole".