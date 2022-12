2/8 ©Ansa

Il gruppo di amici era reduce da una festa di compleanno e si stava probabilmente dirigendo verso Sansepolcro in Toscana per andare in discoteca. L'auto è finita fuori strada in località Altomare a San Giustino Umbro. L’ipotesi è che possa essere stata la strada bagnata la causa dell’incidente, avvenuto lungo un tratto di strada rettilineo. L'auto è prima finita in una cunetta e quindi contro il muro di contenimento di un ponte. I giovani sono tutti morti sul colpo all'interno dell'abitacolo

Incidente d'auto in Umbria: morti quattro ragazzi