Oggi il decreto sugli aiuti a Ischia, Musumeci atteso alle Camere. Sull'isola si scava alla ricerca dei 4 dispersi. Il bilancio provvisorio è di 8 morti e 5 feriti. Oltre 200 gli sfollati. Il nemico da battere adesso è il tempo, inteso sia come ore che passano che come condizioni climatiche. A fine settimana, infatti, sulla Campania e quindi anche sull'isola di Ischia, torna il maltempo, con allerta e piogge abbondanti. La Procura indaga sugli allarmi inascoltati lanciati dall'ex sindaco di Casamicciola. Parere negativo della Regione Campania alla nomina di Calcaterra commissario per l'emergenza. Giovanni Legnini è il Commissario straordinario per la Protezione civile ad Ischia. È stato nominato dal Dipartimento che fa capo al ministro Nello Musumeci, d'intesa - come vuole la legge - con la Regione Campania.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: