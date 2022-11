Roma, cosa sappiamo sul triplice omicidio nel quartiere Prati. FOTO

2/10 ©Ansa

È successo tutto a Roma, nell’elegante e borghese quartiere Prati, in un piccolo quadrilatero di strade intorno a piazzale Clodio, a pochi passi dalla sede della Città giudiziaria. Sembra che le tre donne, tutte accoltellate, lavorassero come prostitute. Le due asiatiche non sono ancora state identificate, perché non avevano documenti: sono state trovate in un edificio di via Augusto Riboty. L’altra donna si chiamava Marta Castano: 65 anni, di nazionalità colombiana, è stata trovata in via Durazzo (nella foto)

Roma, 3 donne uccise nel quartiere Prati: rilievi scientifica sui luoghi dei delitti. FOTO