Coronavirus in Italia, il bollettino settimanale del 4 novembre

Da giovedì 27 ottobre al 3 novembre sono stati registrati 166.824 casi di Covid e 496 vittime: la settimana precedente erano stati rilevati 220.554 contagi e 582 morti. In discesa anche i ricoveri ordinari (6.604), ma tornano ad aumentare le terapie intensive (238 in totale) ascolta articolo Condividi

Sono 166.824 i casi Covid registrati in Italia nell'ultima settimana, da giovedì 27 ottobre al 3 novembre, con 496 decessi. È quanto emerge dalla pubblicazione, non più giornaliera ma settimanale, della tabella relativa al bollettino sull’andamento della pandemia in Italia. Un trend in calo: la settimana precedente, dal 20 al 27 ottobre, i nuovi casi erano stati 220.554, con 582 decessi. I casi totali salgono così a 23.642.011, i decessi a 179.436 (GLI AGGIORNAMENTI LIVE - LO SPECIALE)

Ricoveri e terapie intensive leggi anche Covid, Iss: indice Rt cala a 0,95. Sale occupazione terapie intensive In calo anche i ricoveri ordinari, 277 in meno (la scorsa settimana -144), per un totale che scende a 6.604. Tornano ad aumentare invece le terapie intensive, 15 in più (la scorsa settimana -19), che salgono a 238 totali. Al 3 novembre, le persone in isolamento domiciliare sono 418.269. Dall’inizio della pandemia i guariti sono 23.037.464 in totale e sono stati effettuati 253.427.252 tamponi, di cui 98.060.919 molecolari e 155.366.333 antigenici.

Le note del bollettino leggi anche Covid, medici di famiglia: "Cittadini si allontanano dai vaccini" La Regione Basilicata comunica che il dato relativo al numero dei “Casi in isolamento domiciliare” ed ai “Guariti” è in corso di revisione. La Regione Campania comunica che a seguito delle verifiche odierne, si evince che un decesso registrato oggi, risale al giorno 31/10/2022. La Regione Emilia-Romagna comunica che è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni precedenti, in quanto giudicato non caso COVID-19. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che dei 2 decessi oggi riportati, 1 è avvenuto nei mesi precedenti. La P.A. di Bolzano comunica che dei 365 nuovi positivi, 1 deriva da test antigenico confermato da test molecolare. La Regione Umbria comunica che 2 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria, e che 110 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 34 in discipline post-acuto, riabilitative ( cod. 60, 28, 56, 75 ). La Regione Veneto comunica che nei valori riportati per le terapie intensive si è verificato un disallineamento temporale del flusso informativo pertanto per convenzione è stato riportato -1 dimessi da TI invece del n. 3 effettivi che include anche i negativizzati.

Le vittime leggi anche Vaccini Covid, Gimbe: in 7 giorni crollo del 25% quarte dosi Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 43.188 in Lombardia 15.747 in Veneto 11.299 in Campania 12.237 nel Lazio 18.280 in Emilia-Romagna 12.249 in Sicilia 13.677 in Piemonte 9.175 in Puglia 11.005 in Toscana 4.170 nelle Marche 5.628 in Liguria 3.720 in Abruzzo 3.067 in Calabria 5.587 in Friuli-Venezia Giulia 2.789 in Sardegna 2.192 in Umbria 1.575 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.620 nella Provincia autonoma di Trento 990 in Basilicata 686 in Molise 555 in Valle d'Aosta