La vittima era uscita per guardare la partita di Champions e bere una birra con un amico. Poi un litigio, in vico Archivolto de Franchi in zona Porto Antico, ha scatenato la furia di un artigiano che lo ha colpito dalla finestra. La Procura contesta l'omicidio volontario con l'aggravante dell'odio razziale

Javier Alfredo Miranda Romero, 41 anni, residente a Marassi, era diventato padre, per la seconda volta, da due giorni e voleva festeggiare. E quella che doveva essere una serata spensierata e di festa si è trasformata in una tragedia. L’uomo è stato trafitto da una freccia scagliata dall’inquilino di un palazzo in vico Archivolto de Franchi, Evaristo Scalco, artigiano maestro d'ascia. La convalida dell'arresto è prevista per domani mattina. Nelle prossime ore verrà anche disposta l'autopsia eseguita dal medico legale Sara Lo Pinto.

La procura di Genova contesta a Scalco l'omicidio volontario con l'aggravante dell'odio razziale e i futili motivi. Secondo la pm Arianna Ciavattini, Scalco prima di scoccare il dardo avrebbe urlato a Romero Miranda e il suo amico "andate via immigrati di m...". L'aggressore, 63 anni, viveva da pochi mesi nel centro storico per lavoro. Era stato ingaggiato come artigiano di coperta in porto e nel tempo libero costruiva archi. Martedì sera era tornato da Malta, dopo un viaggio in barca a vela, ma le urla dalla strada non gli permettevano di prendere sonno. "Volevo dormire e quelle urla mi hanno impedito di farlo", ha raccontato ai carabinieri dopo il delitto.