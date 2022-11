Genova, omicidio dopo una lite: uomo trafitto e ucciso da una freccia

Non ce l’ha fatta il 40enne colpito la scorsa notte nel centro storico a Genova. L'uomo è deceduto al San Martino, dove era stato ricoverato in codice rosso per le gravi lesioni al fegato

Altri archi e frecce in casa dell'artigiano

I militari hanno sequestrato in casa dell'arrestato tre archi e trenta frecce tutte costruite da lui. Secondo quanto ricostruito, l'uomo è un artigiano originario della provincia di Varese, che ha la passione per archi e frecce. Ai militari ha raccontato di avere sentito i due litigare sotto casa sua e di averli invitati più volte a smettere. I due, per tutta risposta, lo hanno insultato e avrebbero lanciato degli oggetti contro la sua finestra. L'artigiano li ha minacciati di prendere l'arco per spaventarli ma loro hanno risposto con altre minacce. A quel punto ha imbracciato l'arma artigianale e scoccato il dardo che ha trafitto uno dei due.