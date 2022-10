1/11 ©Ansa

Un altro venerdì di scioperi. Il 21 ottobre, per 24 ore, si fermano alcuni mezzi pubblici. Incrocia le braccia soprattutto il personale del trasporto aereo, come si legge in una nota dei sindacati: “Confermato lo sciopero nazionale di 24 ore di tutto il personale Enav previsto per venerdì 21 ottobre”. Ne danno notizia Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. L’Ente nazionale per l’aviazione civile ricorda tuttavia che durante gli scioperi ci sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati

GUARDA IL VIDEO: Caos aerei, gli scali italiani con più voli cancellati