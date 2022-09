Sciopero a Roma, passeggeri intrappolati in fermata metro A Cornelia

"Gli operatori di stazione, quando hanno deciso di chiudere gli accessi per lo sciopero, non hanno avvertito la sala operativa. Penso che ci sarà un provvedimento disciplinare da parte di Atac", spiega l’assessore capitolino ai Trasporti Eugenio Patanè

Decine di passeggeri sono rimasti chiusi dentro la stazione della metropolitana Cornelia a Roma oggi allo scattare dello sciopero. Gli utenti, scendendo dall'ultimo treno in servizio prima dell'inizio dell'agitazione, si sono trovati davanti i cancelli della stazione chiusi. L'episodio è stato segnalato su Twitter da un utente, e Atac ha risposto tramite il suo profilo ufficiale: "Salve, abbiamo avvisato la security". E successivamente: "Sul posto è intervenuto il personale di Security per l'apertura dei cancelli. Ci scusiamo".

Le parole dell'assessore Patanè

In merito alla vicenda l’assessore capitolino ai Trasporti Eugenio Patanè durante una conferenza stampa in Campidoglio ha dichiarato: "Siamo informati di quello che sta succedendo con lo sciopero - ha spiegato Patanè -. E' accaduto che gli operatori di stazione, quando hanno deciso di chiudere gli accessi per lo sciopero, non hanno avvertito la sala operativa. Penso che ci sarà un provvedimento disciplinare da parte di Atac".

La nota di Atac

"In relazione a quanto accaduto questa mattina nella stazione metro A di Cornelia, dove alcune persone sono rimaste bloccate in stazione alcuni minuti per la chiusura dei cancelli, Atac ha svolto tutti gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell'accaduto e adotterà tutti i provvedimenti necessari verso i responsabili del fatto. Atac si scusa con i propri clienti". Lo scrive Atac.