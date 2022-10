Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 4 ottobre

I tamponi sono 293.096 (ieri 85.693), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è al 20,1% (ieri era al 15,5%). Le persone in terapia intensiva sono 155 (+15 rispetto a ieri), quelle nei reparti ordinari 4.814 (+294). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 177.257. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 22.602.840. I guariti sono 21.933.772 ascolta articolo Condividi

Nelle ultime 24 ore sono stati 58.885 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 13.316. I tamponi effettuati sono 293.096 (ieri 85.693). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 20,1% (ieri era al 15,5%). Sono 60 i morti (compresi alcuni riconteggi), 15 i posti letto in più occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del Ministero della Salute del 4 ottobre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 155, con 37 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 4.814 (+294). L'occupazione degli ospedali continua a essere sotto controllo e i reparti non sono sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti vedi anche Covid, Sebastiani: "Professori e alunni indossino mascherina a scuola" In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 22.602.840. Le vittime in totale sono 177.257, con 60 decessi segnalati nell'ultimo bollettino con un ricalcolo della Regione Abruzzo (ieri erano stati 47 con alcuni riconteggi della Regione Campania). I guariti sono 35.350 nelle ultime 24 ore e 21.933.772 in totale. Sono invece 486.842 le persone in isolamento domiciliare (+24.553). I tamponi sono in tutto 247.525.943 - di cui 97.096.569 processati con test molecolare e 150.429.374 con test antigenico rapido -, in aumento di 293.096 rispetto al 3 ottobre. Le persone testate sono finora 64.193.561, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino vedi anche Covid, Iss: in aumento i contagi in età scolare Nelle note del bollettino del 4 ottobre si legge che: “La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso in quanto paziente no Covid e che tra i deceduti comunicati in data odierna un caso è relativo a giorni passati. La Regione Emilia-Romagna comunica che stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare. La P.A. di Bolzano comunica che dei 1305 nuovi positivi, 4 derivano da test antigenici confermati da test molecolare, 1291 da test antigenico e 10 da test PCR. La Regione Umbria comunica che 2 dei ricoveri non UTI appartengono ai codici disciplina di Ostetricia & Ginecologia e Pediatria e che 45 dei ricoveri non UTI appartengono ad altri codici disciplina di cui 12 in discipline post-acuto, riabilitative”.

Le vittime vedi anche Vaccino Covid, anziani: quarta dose ridurrebbe rischio decesso del 90% Nel dettaglio, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 42.590 in Lombardia 15.499 in Veneto 11.224 in Campania 12.100 nel Lazio 18.044 in Emilia-Romagna 12.204 in Sicilia 13.625 in Piemonte 9.093 in Puglia 10.795 in Toscana 4.113 nelle Marche 5.580 in Liguria 3.676 in Abruzzo 3.017 in Calabria 5.438 in Friuli-Venezia Giulia 2.770 in Sardegna 2.129 in Umbria 1.545 nella Provincia autonoma di Bolzano 1.600 nella Provincia autonoma di Trento 985 in Basilicata 679 in Molise 551 in Valle d'Aosta.