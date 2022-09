6/6 ©Ansa

Su questo fronte, "qualcosa è stato fatto con la verifica di invarianza idraulica per avere il permesso di costruire, ma non basta". Secondo il Consorzio di Bonifica, la stima delle risorse necessarie per mettere in sicurezza il sistema si aggira su un miliardo di euro. In ogni caso, conclude Netti, “purtroppo il rischio zero non esiste". Per questo, oltre a fare i lavori per la mitigazione del rischio e al monitoraggio, "bisogna che ci sia una seria opera di sensibilizzazione e informazione dei cittadini e bisogna fare esercitazioni di protezione civile"