Sciopero nazionale aerei oggi, la lista dei voli cancellati

Indetto dalle organizzazioni sindacali autonome di categoria USB e Cub Trasporti, è in corso dalla mezzanotte di oggi, 12 settembre, lo sciopero nazionale di 24 ore del comparto aereo-aeroportuale-indotto. Sono due le fasce orarie protette, oltre a quella tra le 7 e le 10 anche quella dalle 18 alle 21. Tra i motivi principali dell'agitazione, “l'adeguamento dei salari con la reintroduzione della scala mobile, la cancellazione degli accordi sulla precarizzazione ma anche per protestare contro i turni massacranti a cui deve sottoporsi la categoria dovuti a problemi di sottorganico a fronte di migliaia di lavoratori lasciati in Naspi, in Cigs e in solidarietà”, hanno fatto sapere i sindacati. Al momento, considerando alcuni degli scali principali, lo sciopero non sta avendo impatti sui voli sia di Fiumicino che di Ciampino con partenze e arrivi che risultano regolari.

I voli cancellati

approfondimento

Sciopero del trasporto aereo il 12 settembre: date e orari

La proclamazione dello sciopero ha dunque costretto Ita Airways a cancellare alcuni voli nazionali sull'intero territorio o a prevedere la possibilità di modificarne l'orario di partenza di altri, dandone peraltro preavviso alla clientela attraverso il sito ufficiale della compagnia, che ha poi attuato un piano straordinario riprenotando il maggior numero possibile di passeggeri coinvolti nelle soppressioni sui primi voli disponibili e stimando che il 43% riuscirà a partire già in giornata. Tra i voli già cancellati dalla compagnia di bandiera alcuni previsti in partenza dagli aeroporti di Bologna, Roma, Firenze e Venezia. Mentre è stato comunicato che i disagi potrebbero riguardare anche gli orari di altri voli. Ita Airways ha anche invitato i viaggiatori che hanno un biglietto per partire nella giornata di oggi a verificare lo stato del volo, prima di andare in aeroporto. Attualmente, sono questi i voli già cancellati:

AZ 1312 Bologna - Roma

AZ 1318 Bologna - Roma

AZ 1319 Roma - Bologna

AZ 1462 Venezia - Roma

AZ 1475 Roma - Venezia

AZ 1675 Roma - Firenze

AZ 1676 Firenze - Roma

AZ 1678 Firenze - Roma

La comunicazione di Enac

L’Enac, l’Ente Nazionale Aviazione Civile, ha segnalato sul proprio sito che i “voli da assistere in base alla legge 146/1990 ed in applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso sono tutti i voli, inclusi i voli charter, schedulati in partenza nelle fasce orarie 7.00/10.00 e 18.00/21.00, tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero, alcuni voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale. Secondo Enac sono altresì assicurati “la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti, l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso, i voli intercontinentali: tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza”.