Scuola, al via le prove Invalsi. Si parte con i maturandi. Cosa sapere

La modalità di somministrazione cambia a seconda del ciclo d'istruzione: nella scuola primaria le prove avvengono simultaneamente nello stesso giorno per ogni materia e alla stessa ora con la tradizionale modalità carta e matita. La scuola secondaria, invece, utilizza la modalità Cbt con i pc e svolge le prove all'interno di un periodo di somministrazione fissato a livello nazionale. Questa finestra temporale può essere gestita autonomamente da ciascuna scuola, in funzione del numero degli allievi e del numero di computer disponibili. Le classi campione - cioè le classi scelte come rappresentative del sistema scolastico italiano e i cui risultati servono come riferimento - svolgono le prove in giorni specifici definiti a livello nazionale.

Per approfondire: Come potrebbero cambiare le scuole elementari e medie in Italia?