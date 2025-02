Perché gli studenti italiani preferiscono sempre i licei

Sono stati pubblicati i primi dati sulle iscrizioni alle secondarie di secondo grado che confermano una tendenza almeno ventennale: gli alunni abbandonano gli istituti tecnici e professionali. E il “4+2” è una soluzione scelta ancora da pochissimi. “Si va verso i licei per dare ai figli una laurea e un futuro migliore, ma non è automatico. Dobbiamo rivalutare i percorsi tecnico-professionali come fanno in altri Paesi d’Europa” commenta Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale dei presidi