Lo spettacolo, creato dal coreografo Marcos Morau per l’Aterballetto, racconta una notte ordinaria nella vita del grande compositore premio Oscar. Sul palco danzatori e pupazzi, tutti con le sembianze del Maestro, per restituire in modo raffinato e poetico tutta la sua grandezza. Quella del figlio di un trombettista che ha preso tutto ciò che aveva “per fare una musica che desse un senso alla parte che ci manca, alla zona della vita che non vediamo con chiarezza, alle cose che non si dicono”. LA RECENSIONE