Calosce, vanghe e speranza. Sono queste le armi degli abitanti di Sesto Fiorentino, che sabato mattina si sono svegliati in una città diversa. Le forti piogge del venerdì avevano fatto esondare il torrente Rimaggio, che in poco tempo ha distrutto il centro cittadino. "Non abbiamo perso tempo, ci siamo messi a spalare per salvare la nostra città", raccontano. Queste sono le loro storie: dall'acqua che è entrata, violenta nei negozi e nelle case a una piccola palma d'appartamento che non ha intenzione di spezzarsi