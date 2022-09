Cambiamento climatico, studio britannico: turbolenze aeree peggiori

Le turbolenze sono la principale causa di lesioni agli assistenti di volo e ai passeggeri; sono inoltre uno degli incidenti aerei più comuni e per il cambiamento climatico rischiano di diventare più frequenti. Costano alle compagnie aeree statunitensi - a causa di lesioni, ritardi e danni - fino a 500 milioni di dollari all'anno, secondo il National Center for Atmospheric Research. Circa 65.000 aerei subiscono turbolenze moderate ogni anno negli Stati Uniti e circa 5.500 incontrano gravi turbolenze. Questi numeri, però, potrebbero essere destinati a crescere. Paul Williams, professore di scienze atmosferiche presso l'Università di Reading nel Regno Unito, ritiene che il cambiamento climatico stia modificando la turbolenza e ha iniziato a studiare l'argomento nel 2013. "Abbiamo eseguito alcune simulazioni al computer e abbiamo scoperto che le grave turbolenze potrebbero raddoppiare o triplicare nei prossimi decenni", dice. I risultati, che sono stati successivamente confermati dalle osservazioni, evidenziano un tipo di turbolenza chiamata "turbolenza dell'aria chiara", che non è collegata a nessun indizio visivo come tempeste o nuvole. A differenza della normale turbolenza, colpisce improvvisamente ed è difficile da evitare.

Colpisce velocemente e nessun indizio visivo

Secondo l'NTSB, tra il 2009 e il 2018, gli equipaggi non hanno avuto alcun preavviso in circa il 28% degli incidenti legati alle turbolenze. L'analisi di Williams prevede che le turbolenze dell'aria aumenteranno considerevolmente in tutto il mondo entro il periodo 2050-2080, in particolare lungo le rotte di volo più trafficate. Volare, però, non sarà meno sicuro. "Gli aerei non inizieranno a cadere dal cielo, perché gli aerei sono costruiti secondo specifiche molto elevate e possono sopportare la peggiore turbolenza che possano mai aspettarsi di incontrare, anche in futuro", afferma Williams. Tuttavia, la durata media della turbolenza aumenterà. "In genere, su un volo transatlantico, ci si potrebbe aspettare 10 minuti di turbolenza. Penso che in pochi decenni questo potrebbe aumentare a 20 minuti o a mezz'ora. Il segnale della cintura di sicurezza sarà acceso molto di più, purtroppo per i passeggeri".